Königswinters leitender Pfarrer Markus Hoitz „Das Reich Gottes leuchtet auch dort auf, wo nicht Kirche drauf steht“

Immer mehr Kirchenaustritte, zwei sich auflösende Katholische Frauengemeinschaften und immer wieder Probleme mit dem Erzbistum in Köln – für Markus Hoitz, den leitenden Pfarrer im Königswinterer Bergbereich „Kirche am Oelberg“ und im Talbereich, gab es auch in diesem Jahr viel Unerfreuliches, aber auch Positives. Mit Markus Hoitz sprach Hansjürgen Melzer.