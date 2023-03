Jugendkreuzweg in Ittenbach : Lichtkünstler illuminiert die Kreuzweganlage

Gruseliger Spaß in Königswinter : Das sind die letzten Geisterstunden auf Schloss Drachenburg Nur noch dreimal finden die beliebten Geisterstunden auf Schloss Drachenburg statt, in diesem Jahr als Alternative für Karnevalsmuffel. Doch Peter Wendland, Herr über die Geister, tüftelt bereits an neuen Ideen, wie das Gemäuer in Königswinter besonders in Szene gesetzt werden kann.