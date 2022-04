Neue Häuser auf Ittenbacher Sportplatz : Wohnbauprojekt in Königswinter verzögert sich

Königswinter Auf dem Sportplatz im Königswinterer Stadtteil Ittenbach sind 16 Doppelhaushälften und ein Mehrfamilienhaus geplant. Der Baubeginn verzögert sich jedoch. Grund dafür ist nicht nur die Pandemie.

„Wir sind noch in Genehmigungsverhandlungen für die Erschließung, die wir aber in Kürze abschließen werden“, sagt Olaf Müller, Geschäftsführer der Areecon Entwicklungsgesellschaft mbH aus Troisdorf, die Eigentümerin ist. Erst kürzlich fand erneut ein Abstimmungsgespräch mit der Königswinterer Verwaltung statt. „Wenn alle noch fehlenden Unterlagen bis dahin eingereicht werden, kann der Erschließungsvertrag bis Ende April unterzeichnet werden. Dann kann der Eigentümer loslegen“, bestätigte auch der Technische Dezernent Theo Krämer.

Um das neue Wohngebiet herum ist ein Wiesenstreifen geplant

Dann sollen die Bagger anrollen, die von der Straße In der Beckersbitze aus eine Erschließungsstraße und den Kanal bauen werden. „Wenn alles gut läuft, wollen wir im Herbst mit den Hochbauten beginnen“, kündigt Müller an. Für die Verzögerung verantwortlich macht er neben der Pandemie die Vielzahl von Themen, die in der besonders sensiblen Lage am Rande des Naturschutzgebietes Siebengebirge abgehandelt werden mussten. Mit Stadt und Rhein-Sieg-Kreis habe es einen hohen Abstimmungsbedarf gegeben. „Das war sehr komplex und brauchte mehr Zeit als andere Projekte.“