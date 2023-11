Bürgerverein und Villa Kunterbunt e.V. Ittenbacher stellen Weihnachtsmarkt auf die Beine

Ittenbach · Die Mitglieder vom Bürgerverein VVI Ittenbach haben in ihrer letzten Sitzung auf das geschaut, was in diesem Jahr geschafft wurde und auch auf das, was noch ansteht. Zu letzterem gehört ein kleiner Weihnachtsmarkt, den der Bürgerverein in Zusammenarbeit mit der Villa Kunterbunt auf die Beine stellt.

06.11.2023, 16:00 Uhr

Der aktuelle Vorstand vom Bürgerverein Verkehrs- und Verschönerungsverein Ittenbach (VVI): Philip Stahl (Beisitzer, v. li.), Gert D. Rust (Beisitzer), Guido Brabender (Kassenwart), Meike Dreesen-Süßenberger (stellv. Vorsitzende), Volker Rösener (Vorsitzender), Heinz-Walter Frizen (Kassenwart), nicht im Bild: Kristina Frizen (Beisitzerin), Ernst Bleibaum (Schriftführer). Der Verein veranstaltet in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt. Foto: GA/Lydia Schauff





Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge