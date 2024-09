Kommentar zur Rheinallee in Königswinter Ja, ist denn schon Wahlkampf?

Kaum mehr als eine Woche ist es her, da fand in der Aula der Jugenddorf Christophorusschule in Königswinter eine Informationsveranstaltung zum geplanten – und in Details nachgebesserten – Umbau der Rheinallee statt. Da fordert die CDU pünktlich zu weiteren und grundsätzlichen Beratungen in den Ausschüssen und im Stadtrat eine Anwohnerversammlung. Zwar habe diese auch keine Entscheidungsbefugnis, so die CDU. Aber sie solle, diesmal nur für Anwohner der Altstadt, sozusagen zählbare Erkenntnisse bringen über das, was gewollt ist und was nicht.