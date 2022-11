Mit Brings, Guido Cantz und de Paveier : Jecke Wiever lassen es bei der Mädchensitzung in Königswinter richtig krachen

Circus Comicus und Kölsch-Band Köbesse bei New Yorker Steubenparade : Bad Honnefer Clowns als farbenfrohe Tupfer auf Fifth Avenue Zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte hat der Circus Comicus aus Bad Honnef an diesem Samstag an der Steubenparade in New York teilgenommen, dieses Mal in Begleitung der Mundart-Band Köbesse. Auf den sozialen Netzwerken und per Messenger schwärmen die Mitglieder von einem unvergesslichen Erlebnis.