Kabarettist ist in Thomasberg zu Gast Jürgen Becker hat recherchiert, wie das Siebengebirge den Urlaub erfunden hat

Am Anfang war nicht das Wort, sondern Musik: Kabarettist Jürgen Becker ist genau davon überzeugt und hat daraus sein neues Programm „Deine Disco – Geschichte in Scheiben – wie Musik Politik macht“ entwickelt. „Musik erzeugt Emotionen“ und „Es ist der Soundtrack und seine Resonanzen in der Gesellschaft, die eine Bewegung erfolgreich machen“, erklärt der Kölner. Becker war einer Einladung des Vereins Kulturverein LebensArt Thomasberg gefolgt. Im Franz- Unterstell-Saal erlebten rund 200 Besucher nicht nur einen historischen Querschnitt durch die Musikgeschichte, sondern mit rund 90 Einspielern, die Becker auf der Bühne selbst an seinem „Schaltbrett“ angemischt hatte, ein wahres Meer an gefühlsseligen Erinnerungen, die die angespielten Musikstücke auslösten.