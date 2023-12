11. Kinder- und Jugendforum in Oberpleis Jugendliche sehen Freizeitangebote in Königswinter kritisch

Los ging es an einer Meterwand, die an der Bühne befestigt war. Darauf sollten die Jugendlichen in kurzen Stichworten beschreiben, wie sie ihre Freizeit speziell in Königswinter aktuell gestalten. Heraus kam ein buntes Potpourri an Aktivitäten: Gitarrespielen, Klavierspielen, Reiten, Tanzen, Schwimmen, Zeichnen, Fahrradfahren, Handballspielen, Spazieren, zur Jugendfeuerwehr gehen, ins Haus der Jugend gehen, Eis und Döner essen stand da zu lesen. Einblicke gab es aber auch zu häuslichen Aktivitäten wie chillen, schlafen, zocken, backen und den kleinen Bruder nerven.