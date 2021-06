Kommentar zu Straßen.NRW : Kein Hilfe im Notfall

Meinung Die Stadt Königswinter fühlt sich vom Landesbetrieb Straßenbau NRW alleingelassen. Der Grund: Nach dem Starkregen in der Nacht zum vergangenen Sonntag ließ die Hilfe des Landesbetriebs auf sich warten. Eine Frechheit, findet Kommentator Jörg Manhold.

Das ist gelinde gesagt eine Frechheit, mit der sich der Landesbetrieb Straßen NRW da in der Diskussion um die Überflutung einer Landstraße in Königswinter zu Wort meldet. Da heißt es, man habe an dem Wochenende keine Rufbereitschaft eingerichtet, weil es keine Unwetterwarnung gegeben habe. Wie berichtet kritisiert die Stadt Königswinter, dass der zuständige Landesbetrieb sie nun in zwei Wochen bereits zum zweiten Mal im Stich ließ, was die Räumung und Säuberung der überfluteten Landstraße angeht.