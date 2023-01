Einsatz in Niederdollendorf : Feuerwehr löscht Kellerbrand in ehemaligem Bahnbetriebsgebäude

Am Mittwochabend hat die Freiwillige Feuerwehr Königswinter einen kleinen Kellerbrand im ehemaligen Bahnbetriebsgebäude in Niederdollendorf gelöscht. Foto: Ralf Klodt

Niederdollendorf Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter ist am Mittwochabend zu einem Kellerbrand in einem ehemaligen Betriebsgebäude auf dem Bahnhofsgelände in Niederdollendorf ausgerückt. Verletzt wurde niemand.



Gegen 17.22 Uhr hatten Anwohner die Feuerwehr zu dem Brand am Proffenweg alarmiert. Sie hatten bemerkt, dass aus einem auf dem dortigen Bahnhofsgelände befindlichen Nebengebäude Rauch im Dachbereich austrat. Die Einsatzkräfte mussten sich nach Auskunft der Feuerwehr gewaltsam Zugang zu dem Haus verschaffen. Im Keller konnte ein Kleinbrand lokalisiert und schnell gelöscht werden. Zu dem Zeitpunkt waren keine Personen in dem Gebäude. Das brennende Objekt sei ein alter Kinderwagen gewesen, so die Feuerwehr.

Die Feuerwehrleute befreiten das Gebäude anschließend mittels Überdrucklüfter vom Rauch. Der Einsatz der 53 Kräfte der Einheiten Nieder- und Oberdollendorf, Altstadt, der Einheit Oberkassel der Feuerwehr Bonn und und des Einsatzführungsdienstes der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter endete gegen 19.15 Uhr. Die Polizei Bonn hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zwischenzeitlich konnte die Bushaltestelle Proffenweg nicht angefahren werden.

(ga)