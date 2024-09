Bildungsprogramm Startchancen Kinder an Königswinterer Schule sollen gleicht gut lernen können

Die große Pause in der Johann-Lemmerz-Schule in Königswinter dauerte am Montag zur Freude der Kinder etwas länger. Schulleiter Sven Haack nahm seine Schüler beim symbolischen Startschuss für das Startchancen-Programm mit und erklärte ihnen vor den Augen von Maria Engelhard von der Schulaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises, Dezernentin Heike Jüngling und Geschäftsbereichsleiterin Helga Büchner, warum die Wahl auf ihre Schule gefallen ist und was es mit der Förderung auf sich hat. „Wir sind eine ganz bunte Schule mit Kindern aus 27 Ländern, die 22 verschiedene Sprachen sprechen“, sagte er. Für manche Schüler sei es daher schwieriger als für andere zu lernen. Mit dem Geld aus dem Programm wolle man erreichen, dass alle Kinder gleich gut lernen können.