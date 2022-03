Solidarität mit der Ukraine : Kinder und Jugendliche im Siebengebirge setzen Zeichen für den Frieden

Schülerinnen und Schüler der CJD Christophorusschule Königswinter bilden zusammen mit Lehrkräften auf dem Sportplatz eine Menschenfahne in den ukrainischen Farben. Foto: CJD Königswinter Christophorusschule

Siebengebirge/Kreis Neuwied Mit verschiedenen Aktionen setzen Kinder und Jugendliche im Siebengebirge und im Kreis Neuwied ein Zeichen für den Frieden.

Sie alle setzen Zeichen für den Frieden: Schülerinnen und Schüler im Siebengebirge und im nördlichen Kreis Neuwied bekunden in diesen Tagen ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und äußern ihre Bestürzung über das Leid, das der Krieg mit sich bringt.

An der Stefan-Andres-Schule in Unkel fanden sich die Schülerinnen und Schüler und das Kollegium spontan auf dem Schulhof zusammen und stellten sich zu einem großen, lebendigen Friedenssymbol auf.

An der Theodor-Weinz-Grundschule in Bad Honnef-Aegidienberg bildeten die Kinder gemeinsam mit dem Kollegium der Schule eine Friedenskette. 250 Friedenstauben hatten die Kinder dafür zuvor ausgeschnitten, um ihre Betroffenheit über die Kriegshandlungen in der Ukraine und das damit verbundene Leid der Menschen, hier insbesondere der vielen Kinder, zum Ausdruck zu bringen.