Einrichtung in Thomasberg nimmt den Betrieb auf : Kindergarten am Limperichsberg ist mit mehreren Monaten Verspätung eingeweiht

Sporthalle als Kita : Wie die KiTa Am Limperichsberg den Alltag im Übergangsdomizil meistert Die Kinder der neuen KiTa Am Limperichsberg konnten nicht wie geplant in den Neubau am Domblick einziehen. Übergangsweise hat sich die KiTa in der Sporthalle Am Limperichsberg eingerichtet. Die wird von Sportvereinen auch weiter genutzt. Das bringt besondere Herausforderungen mit sich.