Platz für 75 Kinder : Kindergarten in Oberpleis nimmt Gestalt an

Oberpleis Die Gemeinnützige GmbH „Himpelchen und Pimpelchen“ wird Trägerin der Kita am Limperichsberg. Die neue Kindergartenleitung wird in Kürze bekanntgegeben.

75 Kinder sollen ab dem kommenden Jahr den neuen Kindergarten am Limperichsberg in Thomasberg besuchen können. Die Bauarbeiten auf dem 3 400 Quadratmeter großen Areal „Am Domblick“ laufen auf Hochtouren, und jetzt ist auch die Suche nach einem Träger abgeschlossen: die gemeinnützige GmbH „Himpelchen und Pimpelchen“ mit Hauptsitz in Stuttgart bekam den Zuschlag im europaweiten Ausschreibungsverfahren.

Da kein Investor für den Bau der Einrichtung gefunden werden konnte, hatte die Stadt beschlossen, den Neubau zunächst in Eigenregie zu errichten und dann an einen Träger zu vermieten. Am Donnerstag setzten nun Bürgermeister Lutz Wagner, Hans-Peter Giesen, Geschäftsbereichsleiter Schule, Sport und Jugend, sowie Cornelia Bains-Terschawetz seitens des neuen Trägers ihre Unterschriften unter den Vertrag: coronabedingt draußen vor dem Sitzungssaal des Rathauses.

Für „Himpelchen und Pimpelchen“ ist es die erste Einrichtung in Königwinter. Bundesweit bietet der gemeinnützige freie Träger der Jugendhilfe an aktuell 16 Standorten rund 800 Betreuungsplätze für Kinder an. Neben der Einrichtung in Thomasberg wird im Sommer eine Kindertagesstätte in Viersen in Betrieb genommen, sodass „Himpelchen und Pimpelchen“ zweimal in Nordrhein-Westfalen vertreten sein wird. Eigentümer ist die norwegische Dibber Unternehmensgruppe, der führende skandinavische Anbieter für Betreuungs- und Bildungseinrichtungen. Zurzeit laufen Personalgespräche, so Bains-Terschawetz. In Kürze soll die künftige Kita-Leitung bekanntgegeben werden.