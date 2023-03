Kinderhilfe Otjiwarongo Wie ein kleiner Verein aus Oberpleis Großes in Namibia bewirkt

Erst kam die Dürre, dann Corona und 2021 der Ukraine-Krieg, dessen wirtschaftliche Auswirkungen auch in Namibia spürbar sind – das alles macht die Situation für viele Menschen und vor allem für die Kinder in dem südafrikanischen Land immer hoffnungsloser. „Es reiht sich eine Katastrophe an die andere. Die Lage ist jetzt noch viel schlimmer, als sie schon vor Corona war“, berichtet Anja Vollmar aus Oberpleis. Vor 14 Jahren hat ihre Familie die „Hilfe für bedürftige Kinder in Otjiwarongo“ gegründet, die sich seitdem um die Schwächsten der Schwachen in der Region Otjiwarongo, einer 28.000 Einwohner-Stadt nördlich der namibischen Hauptstadt Windhoek, kümmert.