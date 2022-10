Energiekrise belastet Gemeindekassen : Kirchen in Bad Honnef und Königswinter wollen im Winter weniger oder gar nicht heizen

Besucher in der Erlöserkirche Bad Honnef bei einem Konzert. Nachdem die Gottesdienste wieder ohne Maske besucht werden können, machen Kirchengemeinden im Siebengebirge nun die Energiepreise zu schaffen. (Archivfoto) Foto: Frank Homann

Königswinter Wer in den kommenden Monaten Kirchen in Königswinter und Bad Honnef besuchen will, sollte sich warm anziehen. Um Energiekosten einzusparen, wollen einige Gemeinden die Heizung auslassen oder zumindest runterdrehen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einen kleinen Vorgeschmack auf den Winter hat es bereits gegeben: Als das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Siebengebirge jüngst zur abendlichen Sitzung in der Friedenskirche in Aegidienberg zusammenkam, mussten sich die Gemeindevertreter im wahrsten Sinne des Wortes „warm anziehen“ – und das nicht nur, weil das Thema Energiekosten auf der Tagesordnung stand: Die Heizung war aus, die Kirche kalt. Ein Zustand, auf den sich die Gemeindemitglieder im Siebengebirge – ganz gleich ob evangelisch oder katholisch – in den kommenden Wochen und Monaten werden einstellen müssen. Aufgrund der Energiekrise wird die Heizung in Kirchen, Gemeindehäusern und Pfarrheimen fast überall gedrosselt oder sogar ganz ausgeschaltet. Sparen ist angesagt, trotz Mehrwertsteuersenkung und Gaspreisdeckel.

Früher gab es in Kirchen auch keine Heizung

„Null Heizung“ lautet die Devise in den katholischen Pfarrgemeinden in Königswinter – zumindest, was die Kirchen betrifft. Entsprechend einer Handlungsempfehlung, die das Erzbistum Köln zum Energiesparen veröffentlicht hat, wird in den Gotteshäusern aufs Heizen in der kalten Jahreszeit komplett verzichtet. Bedenken, dass das den Gebäuden oder dem Inventar schaden könnte, hat Pfarrer Markus Hoitz keine. Früher habe es auch keine Heizung gegeben, und „ein ständiges Rauf und Runter ist sogar viel schädlicher als eine gleichbleibend niedrige Temperatur“. Auch die Orgel komme durchaus mit Kälte klar, besser als mit ständigen Temperaturschwankungen.

Eine andere Frage ist allerdings, wie die Gottesdienstbesucher es verkraften, im Kalten zu sitzen. Schon jetzt nutzen viele das Live-Streaming und verfolgen die Messe von zu Hause aus, wie Hoitz berichtet. In den Pfarrheimen wird die Heizung nicht aus- aber heruntergedreht, und zwar auf 19 Grad, wie bei anderen öffentlichen Gebäuden auch. An anderer Stelle bemüht man sich ebenfalls ums Energiesparen: So ist beispielsweise die Außenbeleuchtung der Kirchen abgeschaltet. „In Oberdollendorf haben wir zwar LED-Lampen, aber es wäre doch ein schlechtes Zeichen, wenn an einem Ort die Beleuchtung an und am anderen aus ist.“

Schimmelsanierung wäre teurer als das Heizen

Was bei mittelalterlichen Kirchen relativ unproblematisch ist, funktioniert bei denen jüngeren Baudatums, wie zum Beispiel der evangelischen Kirche in Oberpleis, nicht so ohne Weiteres. Würde man die 1951 erbaute Otto-Bartning-Notkirche - eine Holzrahmenkonstruktion mit Wänden aus Rigips- und Leichtbauplatten - im Winter gar nicht mehr heizen, „dann wäre die Schimmelsanierung hinterher unter Umständen teurer als die Energiekosten“, so Pfarrer Arndt Klemp-Kindermann. Die 2021 fusionierte Siebengebirgsgemeinde trifft die Energiekrise mit ihren insgesamt vier Kirchen und fünf Gemeindehäusern, „die energetisch nicht unbedingt in gutem Zustand sind“, entsprechend hart. „Es wird schwierig werden, es wird teuer werden, es wird eng werden“, befürchtet Klemp-Kindermann mit Blick auf die Gemeindekasse. Zwar stehe die Gemeinde finanziell auf stabilen Füßen, aber er gehe davon aus, „dass wir uns bestimmte Dinge künftig nicht mehr werden leisten können“.

Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Gebäuden gibt es keine große Gesamtlösung, sondern eine Vielzahl an Einzelmaßnahmen. So wird für jede Kirche ein Plan entwickelt, wieweit die Temperatur abgesenkt werden kann, ohne dass die Gebäude Schaden nehmen. Für die Gemeindehäuser gilt das 19 Grad-Ziel. Außerdem setzt man auf „alltagstaugliche Maßnahmen“: So ist das Warmwasser auf den Toiletten bereits abgeschaltet. Bei sehr großer Kälte besteht auch noch die Option, bestimmte Kirchen oder Gebäude nicht mehr zu nutzen und auf andere auszuweichen.

Für die Zukunft sieht sich die Gemeinde vor die große Aufgabe gestellt, „die Versäumnisse von Jahrzehnten“ hinsichtlich der energetischen Sanierung der Gebäude wieder aufzuholen. Dabei sei es unausweichlich, auch eine Gebäudebedarfsanalyse zu machen, so Klemp-Kindermann. Die Entscheidung, ob und auf welche Gebäude künftig vielleicht verzichtet werden muss, solle mit der Gemeinde zusammen und nicht im Hinterzimmer getroffen werden. „Das ist eine Debatte, die geführt werden muss.“

Mehrausgaben für Energie fehlen Kirchen an anderer Stelle

Mit Sorgen blickt man auch in der evangelischen Kirchengemeinde in Bad Honnef auf die steigenden Energiepreise: „Wenn sich die Kosten vervier- oder verfünffachen, fehlt das Geld natürlich für andere Dinge“, sagt Pfarrer Uwe Löttgen-Tangermann. Die Möglichkeiten, noch Energie einzusparen, schätzt er eher als gering ein. Schon seit Jahren bemüht sich die Gemeinde, den Energieverbrauch unter anderem durch eine optimale Heizungssteuerung möglichst gering zu halten – „Das war für uns immer schon eine Frage des Umgangs mit Ressourcen“.

In der Kirche könne die Heizung jedoch nicht komplett ausgeschaltet werden, „sonst geht die Orgel kaputt“. Diese wiederum ist aufgrund von Schimmelbefall gerade erst für eine Menge Geld aufwändig saniert worden. „Wir haben viel in die Regelungstechnik der Heizungs- und Lüftungsanlage investiert, damit so etwas nicht nochmal passiert“, so Löttgen-Tangermann. Eine gewisse Grundtemperatur müsse in der Kirche vorhanden sein, um auch im Winter die Luftfeuchtigkeit nicht über 65 Prozent ansteigen zu lassen. Im Gemeindehaus wiederum sollen nur Räume geheizt werden, wenn sie auch genutzt werden. „Und wir klären zurzeit mit unserem Installateur, ob man die Warmwasserversorgung abschalten kann.“

Energiewende Photovoltaik auf Kirchendächern Um einen spürbaren Beitrag zur Energiewende zu leisten, haben sich die evangelischen Kirchenkreise Bonn und An Sieg und Rhein mit der Genossenschaft Bürgerenergie Rhein-Sieg zusammengeschlossen. Das Ziel: möglichst viele Dächer von gemeindeeigenen Gebäuden mit Photovoltaik zu bestücken. Geplant, gebaut und finanziert werden sollen die Anlagen genossenschaftlich von der BürgerEnergie – die Kirchenmitglieder haben Gelegenheit, sich an den Projekten ihrer Kirchengemeinde direkt zu beteiligen. Gemeinden, die an dem Projekt teilnehmen möchten, konnten sich im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens melden. Von elf der insgesamt 28 Gemeinden des Kirchenkreises an Sieg und Rhein, darunter die Evangelische Kirchengemeinde Siebengebirge, gab es dazu bereits ein positives Votum. „Dass sich mehr als ein Drittel unserer Gemeinden gleich im ersten Anlauf bei diesem wichtigen Thema auf den Weg macht, ist wirklich gut", freut sich Elisabeth von Tiesenhausen, Ekasur-Verwaltungsleiterin. qg

Kirchgemeinde Königswinter-Oberkassel sorgt sich um Gemeindeleben