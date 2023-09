Königswinter: Gründung vor 150 Jahren Kirchenchor singt Bach, Beatles, Haydn und Höhner

Königswinter · Den Kirchenchor Cäcilia Königswinter gibt es seit 150 Jahren. Am Samstag feiert der Chor, in dem an die 30 Frauen und Männern singen, seinen runden Geburtstag mit einem Festkommers. Wie zeitgemäß ist das Singen in der Kirche noch?

09.09.2023, 05:00 Uhr

Die „Missa brevis in B“ von Joseph Haydn sang der Kirchenchor Cäcilia Königswinter beim Auftritt in der Pfarrkirche St. Remigius. Da diese momentan renoviert wird, kommt der Chor in der Kirche Maria Königin des Friedens unter. Foto: Frank Homann

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge

