Abschluss der Reihe Klassik-Bühne Rhein-Sieg endet mit Konzert auf dem Petersberg

Einen der bekanntesten Ohrwürmer des Barock, den Kanon in D-Dur von Johann Pachelbel, hatte Stadtfeld ebenfalls in eine „Vierer-Fassung“ gebracht, die er mit Markus Kreul in vollendeter Form vortrug. Es war Pachelbels Hochzeitsgeschenk 1692 an Bachs ältesten Bruder Johann Christoph.