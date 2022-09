Auftritt des Protestliederkünstlers bei Kachelsteiner Kulturtage : Klaus der Geiger brilliert mit virtuosem Konzert in Oberpleis

Eröffnung am 11. Juni : Das bieten die 28. Kachelsteiner Kulturtage in Königswinter Ob vor der prachtvollen Kulisse der Chorruine Heisterbach oder in der eher intimeren Atmosphäre eines Wohnhauses – die Konzerte der Kachelsteiner Kulturtage in Königswinter haben ihren besonderen Charme. Am Samstag, 11. Juni, beginnt die 28. Auflage der in der Region einzigartigen Reihe.