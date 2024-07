Nach Amtsniederlegung von Silke Frink Klaus Ruppert zum dritten stellvertretenden Bürgermeister in Könisgwinter gewählt

Klaus Ruppert, Verwaltungsjurist im Ruhestand, lebt in Oberpleis. Ruppert war von 2009 bis 2014 als sachkundiger Bürger in verschiedenen Ausschüssen aktiv. Wegen eines beruflichen Wechsels nach Berlin ist Ruppert dann ausgeschieden, aber seit der Neugründung der GRÜNEN-Fraktion bei der letzten Kommunalwahl 2020 „wieder von Anfang an dabei“, wie er sagt, und seither Ratsmitglied. Zusammen mit Katja Yang ist Ruppert Co-Vorsitzender des Grünen-Ortsverbandes Königswinter.