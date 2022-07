Museumsfest im Siebengebirgsmuseum : Kleinod in der Altstadt von Königswinter präsentiert sich

Kleinod in der Altstadt von Königswinter präsentiert sich

Königswinter Das Museumsfest im Siebengebirgsmuseum hat viele Besucher mit seinem breit gefächerten Programm begeistert. Es gab viele Informationen und Attraktionen quer durch die Historie der Siebengebirgsregion.

Die Möglichkeiten, einiges zu erleben, wurden am Wochenende in der Altstadt noch um einige Höhepunkte bereichert. Einer davon war das Museumsfest des Siebengebirgsmuseums an der Kellerstraße. Dort erwartete die Besucher ein abwechslungsreiches Programm quer durch die Historie der Siebengebirgsregion.