2023 war das nasseste und wärmstes Jahr aller Zeiten Welche Auswirkungen das Klima-Jahr der Extreme auf die Natur der Region hat

Ein Jahr der Extreme ist zu Ende gegangen. „Das war das wärmste Jahr aller Zeiten in der Region“, sagt der in Beuel lebende Klimatologe und Meteorologe Karsten Brandt. Im Jahresdurchschnitt habe die Temperatur 14 Grad Celsius in der Bonner Innenstadt und im umliegenden Rhein-Sieg-Kreis 13 Grad betragen. Der Vergleich mit den Durchschnittswerten vor 100 Jahren macht die Tragweite der aktuellen Werte deutlich: „Das sind 2,5 bis 3 Grad Celsius Unterschied. Das ist gewaltig“, findet Brandt.