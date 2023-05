Überflüge mit Wärmebild-Drohnen Hegering Siebengebirge hat mit Kitzrettung begonnen

Die Drohnenteams bestehen meist aus vier Leuten. Zwei kümmern sich am Rand um die Steuerung der Drohne und das Lotsen der Helfer, zwei gehen in die Weisen. Wird mit der Drohne etwas entdeckt, bleibt die Drohne an der Stelle stehen, während die Helfer sich auf den Weg zu der Stelle machen, um das Tier zu suchen. Von außen gibt es per Walkie-Talkie oder Rufen Anweisungen. Mit behandschuhten Händen – um keinen menschlichen Geruch zu übertragen – werden gefundene Tiere rausgetragen. Der Appell an Spaziergänger: Wer ein Kitz im Gras entdeckt, darf es keinesfalls anfassen; unbedingt Hegering, Forstamt oder Feuerwehr informieren.