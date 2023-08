Abschluss des „Königssommers“ Grandiose Melodien erklingen in Königswinter

Helmut Reinelt unterstrich: „Wir würden uns freuen, wenn wir die Konzerte weiterhin als Bestandteil des Königssommers und des Hotspots haben. Wir werden uns mit dem Bürgermeister zusammensetzen, um eine Lösung zu finden, damit diese wunderbaren Konzerte regelmäßig stattfinden können.“ Und Volker Hartung, der in Ittenbach lebt, früher Professuren in Singapur und Honkong hatte, unterstrich: „Der Wille ist da, für die Junge Philharmonie Köln hier in Königswinter eine Homebase zu finden.“