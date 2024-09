Neues Wohnen in Königswinter Doppel- und Mehrfamilienhäuser inmitten von Thomasberg geplant

Thomasberg · Das Gelände ist schon vor Jahren gerodet worden, jetzt nehmen die Bauplanungen für das Grundstück inmitten von Königswinter-Thomasberg nach einigen Änderungen Gestalt an. Der Investor hofft, dass es 2025 losgehen kann mit der Umsetzung. Was genau geplant ist, war jetzt Thema in der Politik.

08.09.2024 , 18:00 Uhr

Das Areal in Thomasberg ist schon länger gerodet. Jetzt soll es mit dem Bauprojekt vorangehen. Davon unberührt, obwohl Teil des Bebauungsplanes, ist der Parkplatz des Hotels Otto. Foto: Hansjürgen Melzer

Von Hansjürgen Melzer