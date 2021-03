Verdacht auf häusliche Gewalt : 34-Jähriger aus Königswinter soll Ehefrau geschlagen haben

Am Samstagabend war die Polizei in Königswinter im Einsatz. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Königswinter Wegen eines Verdachts auf häusliche Gewalt war die Polizei am Samstagabend in Königswinter im Einsatz. Dort soll ein 34-Jähriger seine Ehefrau geschlagen haben. Die Einsatzkräfte verwiesen den Mann der Wohnung.

Am Samstagabend war die Polizei in Königswinter wegen eines mutmaßlichen Falls von häuslicher Gewalt im Einsatz. Wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte, soll ein 34-Jähriger Mann seine Frau in ihrer gemeinsamen Wohnung geschlagen haben.