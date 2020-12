Einsatz in Königswinter : 37-Jähriger greift Ehefrau in gemeinsamer Wohnung an

37-Jähriger greift Ehefrau in gemeinsamer Wohnung an

Einsatz in Königswinter

In Königswinter hat ein 37-Jähriger seine Ehefrau angegriffen. Foto: dpa

Königswinter Am Dienstagabend war die Polizei in Königswinter im Einsatz. Ein 37-Jähriger soll seine Ehefrau mit einem Kopfstoß attackiert haben. Die Einsatzkräfte sprachen ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot aus.

In Königswinter soll am Dienstagabend ein 37 Jahre alter Mann seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung angegriffen haben. Wie die Polizei angab, soll er die Frau mit einem Kopfstoß attackiert haben. Die Einsatzkräfte kamen ihr dann wenig später zur Hilfe.