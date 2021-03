Telefonbetrug in Könsigwinter : 61-Jährige macht falschen Polizisten dingfest

Königswinter Am Mittwochnachmittag versuchte ein vermeintlicher Polizist in Königswinter, eine 61-Jährige um Schmuck und Bargeld zu betrügen. Die Frau durchschaute seine Masche allerdings.

In Königswinter ist es der Polizei mithilfe einer 61-jährigen Frau gelungen, einen Telefonbetrüger festzunehmen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein vermeintlicher Polizist die Frau am Mittwochnachmittag angerufen und dieser von einem Einbruch in der Nachbarschaft berichtet. Unter dem Vorwand, dass nun ein Einbruch in ihrem eigenen Haus unmittelbar bevorstehe, forderte der Telefonbetrüger die 61-Jährige auf, ihm provisorisch ihre Wertgegenstände zu übergeben.