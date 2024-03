In Höhe Oberpleis A3 bei Königswinter nach Unfall gesperrt

Aufgrund eines Unfalls am Mittwochmorgen ist die A3 zwischen Siebengebirge und Kreuz Bonn/Siegburg in Fahrtrichtung Köln komplett gesperrt. Laut GA-Informationen hat es am abschüssigen Bockerother Berg einen Unfall zwischen fünf Lkws gegeben. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Ein Lastwagen steht quer über der Fahrbahn, ein anderer liegt schräg im Graben.