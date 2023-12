Baum drohte umzufallen Abfahrt der B42 zwischen Königswinter und Bonn wieder frei

Die Abfahrt der B42 zwischen Königswinter und Bonn ist wieder frei. Die Autobahnpolizei hatte diese gegen 19 Uhr in Höhe von Königswinter-Altstadt gesperrt, da ein Baum drohte auf die Fahrbahn zu fallen. In Fahrtrichtung Bonn war eine große Pappel, die auf einem Privatgrundstück stand, so vom Sturm beschädigt worden sein, das sie drohte auf die Fahrbahn zu fallen, hieß es vor Ort.