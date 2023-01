Konzepte für die Nachnutzung : Der Abriss des Sea-Life-Gebäudes ist vorerst keine Option

Großaquarium in Königswinter schließt zum Jahresende : Das ging den Besuchern von Sea Life am letzten Öffnungstag durch den Kopf An diesem Silvestertag öffnet das Sea Life Center in Königswinter ein letztes Mal seine Türen. Der General-Anzeiger war vor Ort und hat Besucher und Passanten an der Rheinallee gefragt, was ihnen am letzten Öffnungstag zum Abschied von dem Großaquarium so durch den Kopf geht.