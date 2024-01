Ausschuss in Königswinter Abschaltzeiten für Straßenlaternen sollen geändert werden

Auf Königswinters Straßen ist es nachts künftig länger hell. Auf einen Antrag der Koalition aus Königswinterer Wählerinitiative, SPD und Grünen hin, sollen die Straßenlaternen nun freitags und samstags nur noch zwischen 2 Uhr und 5 Uhr sowie an den anderen Tagen zwischen 1 Uhr und 5 Uhr abgeschaltet werden. Diese Empfehlung gab der Bau- und Verkehrsausschuss an den Stadtrat, der darüber am 4. März endgültig entscheiden wird. Bisher werden die Lampen bereits um Mitternacht ausgeschaltet.