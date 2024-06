Immer offen für Veränderung Warum Anne Kathrin Quaas in das Evangelische Forum Bonn wechselt

Interview | Königswinter · Nach 13 Jahren Arbeit wechselt Pfarrerin Anne Kathrin Quaas in das Evangelische Forum Bonn. Im Interview hat die Pfarrerin über Veränderungen und Herausforderungen in ihrer Gemeinde gesprochen. Und darüber was kleine Gesten für Menschen bedeuten können.

21.06.2024 , 12:00 Uhr

Nach 13 Jahren Wirkens verlässt Pfarrerin Anne Kathrin Quaas die evangelische Gemeinde Königswinter-Oberkassel. Sie wechselt ins Evangelische Forum in Bonn. Foto: Sigi Gerken

Von Iris Zumbusch