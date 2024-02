Verwaltung und Politik Änderung beim Verfahren für Bürgeranträge in Königswinter vorgeschlagen

Nach Paragraf 24 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen hat danach jeder das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen und Beschwerden an den Rat zu wenden. Für die erstmalige Behandlung dieser Anträge ist nach der Hauptsatzung in Königswinter der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss (HPFA) zuständig, der die ihm vorgelegten Anregungen und Beschwerden überwiegend an die zur Entscheidung berechtigten Fachausschüsse überweist. Antragsteller können an den öffentlichen Sitzungen teilnehmen und dort Rederecht beantragen. Anschließend erhalten sie eine schriftliche Mitteilung über das Beratungsergebnis.