Neuer Fahrplan nach den Sommerferien Diese Änderungen im RSVG-Fahrplan stehen für Königswinter an

Die Linie 560, die von Oberpleis über Aegidienberg nach Bad Honnef fährt, wird in Zukunft den Weg über Herresbach statt über Boseroth nehmen. Dadurch wird sie schneller und kann am Knotenpunkt Himberg besser den Anschluss an die Linie SB51 Richtung Asbach erreichen. Stattdessen fährt die Linie 536 von Oberpleis nach Sassenberg in Zukunft über Boseroth statt über Herresbach. Da die Haltestelle Boseroth direkt an der Oberpleiser Grundschule liegt, können die Kinder nach Ende der OGS um 15.05 Uhr und um 16.05 Uhr nach Berghausen und zu den folgenden Ortschaften im Oberhau fahren.