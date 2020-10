Kostenpflichtiger Inhalt: Aktuelle Bauprojekte : Café Europa in Königswinter könnte bald öffnen

An der wichtigsten Tourismusachse in der Altstadt liegt das Cafe Europa. Seine Eröffnung hätte eine Signalwirkung. Foto: Frank Homann

Königswinter Viele Jahre lagen die Stadt Königswinter und der Eigentümer des „Café Europa“ an der Tourismusachse in der Königswinterer Altstadt im Streit. Jetzt scheint es eine Einigung zu geben. Und auch in andere wichtige Bauvorhaben kommt Bewegung.