Einsatz in Königswinter Ampelanlage in Oberdollendorf nach Unfall außer Betrieb

Königswinter · Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag auf der L268 in Königswinter-Obderdollendorf in eine Ampel gefahren. An der betroffenen Engstelle könnte es nun zu Problemen im Straßenverkehr kommen.

25.08.2024 , 14:55 Uhr

Ein Autofahrer fuhr in Oberdollendorf in eine Ampelanlage. Foto: Ralf Klodt





In der Nacht auf Sonntag ist es in Königswinter-Oberdollendorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein BMW-SUV fuhr auf der Heisterbacher Straße (L268) in Höhe der Rennenbergerstraße in eine Ampelanlage, die durch den Zusammenstoß schwer beschädigt wurde. Gegen 3.09 Uhr wurde die Löscheinheit Oberdollendorf zur Unfallstelle alarmiert. Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich der Autofahrer leicht verletzt. Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz sicher und streuten auslaufende Betriebsstoffe ab. Der Baubetriebshof der Stadt schaltete die Ampelanlage aus. Gegen 4.38 Uhr wurde sie schließlich von der Löscheinheit Königswinter-Altstadt demontiert. Da die Heisterbacher Straße an der Unfallstelle verengt ist, regelte seit mehreren Jahren die Ampelanlage den Verkehr in die jeweils entgegengesetzte Richtung. Laut Polizei soll sie am Montag, 26. August, wieder instandgesetzt werden.

(ga)