„Between the Lines“ in Königswinter : Ausstellung holt die Wärme und das Licht des Sommers zurück

„Between the Lines“ ist der Titel der Schau, in der farbenfrohe Glasskulpturen von Katrin Morch (r.) und Gemälden von Michael Freudenberg zu sehen sind. Foto: Frank Homann

Königswinter Wer den nicht endenwollenden Sommer in Kunstwerken sehen und erleben möchte, ist in der Ausstellung „Between the Lines“ im Königswinterer Wintermühlenhof am Fuße des Petersbergs genau richtig. Farbenfrohe Glasskulpturen von Katrin Morch und Gemälde von Michael Freudenberg sind hier zu bewundern.



Von Gabriela Quarg

Der Sommer ist noch da, mit all seinen Farben, die voller Licht und Wärme sind und einfach nur gute Laune machen. Zu erleben ist dies in der Continuum Gallery im Wintermühlenhof in Königswinter. Dort eröffnete am Sonntag die neue Ausstellung „Between the Lines“ – mit farbenfrohen Glasskulpturen von Katrin Morch und Gemälden von Michael Freudenberg.

Fast scheint es, als wären Skulpturen und Bildern füreinander gemacht. Die Intensität der Farben in den abstrakten Landschaftsbildern spiegelt sich geradezu in den gläsernen Kunstwerken, die Galeristin Magdalena Borowski mit viel Gespür für Harmonie von Form und Farbe davor in Szene gesetzt hat. Der Sommer, in dem Grün- und Gelbtöne dominieren, der Herbst mit seiner bunten orange-roten Farbpalette, kühles Winter-Blau und die Regenbogen-Farben des Frühlings – die bunte Vielfalt und Schönheit der Jahreszeiten, gebannt auf Leinwand und gegossen in Glas, begegnen einem beim Besuch der Ausstellung.

Werk zeigt Linien, die wie Wellen, ans Ufer spülen

Bei ihren Arbeiten lässt sich die Kopenhagener Künstlerin von Graffiti und Kalligraphien inspirieren. Ihre Skulpturen muten mit ihren geschwungenen Linien an wie Wellen, die ans Ufer spülen, wie kunstvolle Schriftzeichen oder von Wind und Wasser geschaffene Formen in der Natur. Dafür wird das Glas in Form gegossen, anschließend geschliffen, poliert und sandgestrahlt. „Ich liebe es, mit den Formen zu spielen“, sagt Morch. Rund einen Monat arbeitet sie an einer einzigen Skulptur. Durch ihre matten und klaren Seiten gewinnen die gläsernen Kunstwerke nicht nur besonders an Tiefe, sie lassen die Farben auch ganz unterschiedlich zur Geltung kommen. Ursprünglich hatte sich die Dänen ganz auf klares Glas fokussiert, doch das ist mittlerweile eher die Ausnahme: „Man kann so viel mehr aussagen, wenn Farbe ins Spiel kommt.“

Auch wenn es die Farbgebung vielleicht vermuten lässt, Maler Michael Freudenberg lässt sich bei seinen Arbeiten nicht direkt von Jahreszeiten inspirieren. Vielmehr spiegelt sich das gesamte Leben in seinen abstrakten Gemälden wider: Musik, Eindrücke von Reisen oder besondere Erlebnisse, zum Beispiel auch Besuche in Museen. Die großen Impressionisten der klassischen Moderne sind seine Vorbilder. Der Malprozess ist eine langwierige Angelegenheit, Freudenberg trägt sozusagen „dick auf“: seine Bilder werden ständig überarbeitet, zur Seite gestellt und erneut abgeschliffen und übermalt, bis sie perfekt sind.