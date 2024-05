Historische Ausstellung im Siebengebirgsmuseum Was der Wald früher mit dem Weinanbau zu tun hatte

Bei dieser Wirtschaftsform wurden in den zu den Weinanbaubetrieben zugehörigen Wäldern Weinbergspfähle im wesentlichen von Buchen geschlagen. „Der Rahmbusch hatte darüber hinaus eine Multifunktionalität“, erklärte Lamberti. So sei auch das Einstreu für das Vieh der Höfe in den Wäldern gesammelt worden. Das Futter für die Tiere kam von Wiesen aus dem Hinterland. Der Mist der Tiere wiederum wurde als Dünger für die Weinreben benötigt. Zum Binden der Pfähle wurden Weiden geschnitten. „Es war ein nahezu geschlossener Kreislauf, bei dem die Winzer im Siebengebirge fast ohne Zukäufe auskamen“.