Ausstellungen in Königswinter Hybridwesen und Spitzköpfe in der ehemaligen Zerafabrik

So sind die Formen und Figuren über KI entstanden und dann per Beamer auf Leinwände projiziert worden. So holt Siegenbruk die Formen aus der digitalen Welt in die räumliche Welt und spinnt sie dort weiter, von Leinwand zu Leinwand. Am Ende entsteht aus den Einzel-Leinwänden ein Gesamtbild, das fortwachsen soll. In in einer späteren Ausstellung in der Zera sollen die Wesen über Virtual Reality auch tanzen.