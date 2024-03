Neuheiten in den Innenstädten Neue Geschäfte in Bad Honnef und Königswinter - aber eine Café-Schließung

Bad Honnef/Königswinter · In Bad Honnef hat bereits ein neues Brautmodengeschäft die Türen geöffnet und in den ehemaligen Räumen von Ernstings Family passiert ebenfalls etwas. Auch in Königswinter wird hinter etlichen Schaufenstern gewerkelt. Ein Überblick über Neueröffnungen und Schließungen.

08.03.2024 , 16:00 Uhr

Die Schwestern Cigdem (li.) und Özlem haben in der Bad Honnefer Hauptstraße ein Geschäft für Braut- und Abendmode neu eröffnet und sich damit einen Kindheitstraum erfüllt. Foto: GA/Lydia Schauff

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge