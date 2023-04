Hubschrauber sucht nach Verletzten Bahnstrecke und Heisterbacher Straße in Niederdollendorf für eine Stunde gesperrt

Ein Güterzug kam in der Nacht zu Mittwoch in Höhe des Bahnhofes Niederdollendorf – unter anderem auch auf dem Bahnübergang Heisterbacher Straße – zum Stehen. Der Fahrer hatte kurz zuvor während seiner Fahrt in Richtung Koblenz einen „Schlag“ gespürt und bremste daraufhin den Zug.