Gleis- und Weichenarbeiten der Deutschen Bahn : Königswinterer Bahnübergang an Bahnhofstraße bleibt bis Samstag gesperrt

Unterführung an der Drachfelsstraße : In Königswinter herrscht Verwirrung wegen Aussage der Deutschen Bahn Die Deutsche Bahn teilte Ende November mit, dass die für März 2024 geplanten Baumaßnahmen zur Unterführung an der Drachenfelsstraße in Königswinter nicht klappen. Das sorgte in der Kommune für Verwirrung.