Bahnunterführung wird gebaut : Startschuss für Jahrhundertbauwerk in Königswinter

Königswinter Nach Jahrzehnten der Planung ist es so weit: Mit der Unterzeichnung der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung läuft der Countdown für die Bahnunterführung in Königswinter. Auch steht nun fest, wann mit dem Bau begonnen werden soll.

Ein ganz entscheidender Passus in der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung ist die Sperrpause im Jahr 2024. Der Brückeneinschub ist für den Zeitraum zwischen dem 16. und 22. März 2024 eingeplant. Die komplette Sperrung dauert aber nur 24 Stunden, in denen kein einziger Zug auf der rechten Rheinschiene fährt, was Auswirkungen auf den bundesweiten Bahnverkehr hat. In diesem Zeitraum werden die Tunnelröhren im Vortriebsverfahren unter der Bahnstrecke verlegt. „Das ist die Stunde Null der Projektplanung. Eine größere Sicherheit im Hinblick auf den Termin hatten wir noch nie“, sagte Krämer. Planungen für eine Unterführung und den Wegfall der Schranke gibt es schon seit den 1970er-Jahren (siehe Info-Kasten).