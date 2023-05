Vermutliche Explosion einer Grill-Gaskartusche Balkon eines Mehrfamilienhauses in Königswinterer Altstadt geriet in Brand

Gegen 18.30 Uhr am Donnerstagabend ist die Feuerwehr Königswinter in die Bismarckstraße in der Altstadt ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus brannte laut Aussage der Einsatzleitung vor Ort ein mit einer Plexiglas-Konstruktion überdachter Balkon. Es habe vermutlich auch eine Explosion gegeben. Sehr wahrscheinlich ist eine Gaskartusche eines Grills explodiert, so Martin Schwabe von der Feuerwehr Königswinter.