Feuerwehreinsatz in Königswinter Ballenpresse und Getreidefeld standen in Flammen

Königswinter · Eine Ballenpresse hat am Samstagabend auf einem Feld in Königswinter Feuer gefangen. In kürzester Zeit stand ein größerer Teil des Getreidefeldes ebenfalls in Flammen. Die Feuerwehr war rund eine Stunde im Einsatz.

21.07.2024 , 11:42 Uhr

Die Ballenpresse brannte komplett aus. Foto: Freiwillige Feuerwehr Königswinter