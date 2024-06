Auch wegen Datenschutz Stadt wehrt sich gegen Kritik an bargeldlosen Parkautomaten

In einer Anfrage hatte die FDP die aufgekommene Kritik an den neuen Parkautomaten in Königswinters Altstadt aufgegriffen und wollte von der Verwaltung wissen, ob die bargeldlose Zahlung im Sinne der Barrierefreiheit rechtlich zulässig ist und wo die verwendeten Daten gespeichert werden. Auf diese und Fragen, wie entgangene Einnahmen, gab es im Hauptausschuss am Montag Antworten vom Technischen Dezernenten Fabiano Pinto.