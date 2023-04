Planung wird Ende Mai vorgestellt Bau von Ersatzstraße in Königswinter rückt näher

Ende Januar hatte der Stadtentwicklungsausschuss den Weg für den vorzeitigen Bau einer Ersatzstraße zwischen „An der Helte“ und „Schützenstraße“, der die Verkehrssituation in der Altstadt entzerren soll, frei gemacht. Die Planung für den Bau der Straße sei in vollem Gange, wie Dominik Brausteiner vom Bereich Stadtplanung der Stadt Königswinter am Dienstagabend in der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Altstadt Königswinter mitteilte. Demnach wäre es denkbar, dass noch 2024 mit dem Bau der Straße begonnen werden kann.