Nach Kritik : Bauprojekt in Königswinter wird deutlich kleiner

Unangetastet bleiben nach den neuen Plänen der Spielplatz und die Bäume des Stadtgartens in Königswinter auch dann, wenn das Neubauprojekt startet. Foto: Frank Homann

Königswinter Das nicht unumstrittene Vorhaben in der Königswinterer Altstadt soll jetzt in einer deutlich kleineren Variante realisiert werden. Am Mittwoch ist das Bauprojekt Thema im Stadtentwicklungsausschuss.