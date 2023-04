Naturschauspiel in Königswinter Die Kirschblüte ist auch im Siebengebirge eine Augenweide

Königswinter · Die Kirschblüte ist nicht nur in der Bonner Altstadt oder im fernen Japan in diesen frühlingshaften Tagen in vollem Gang. Auch im Siebengebirge entdecken wir Eckchen mit der farbenfrohen Blütenpracht.

25.04.2023, 18:00 Uhr

In der Altstadt von Königswinter, unweit der Rheinallee, ist dieser prachtvoll blühende Kirschbaum zu bewundern. Foto: Frank Homann





Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge

Sie steht für Schönheit, für Aufbruch und bedauerlicherweise auch für die Vergänglichkeit. Diesen Dreiklang an Eigenschaften verbinden die Menschen mit der Kirschblüte. Denn kaum ist sie da und begeistert zum Frühlingsbeginn mit ihrer farbenprächtigen Anmut, ist sie auch schon wieder verblüht. Diese alternative Kirschblüten-Tour führt quer durch Bonn Abseits vom Gedränge in der Altstadt Diese alternative Kirschblüten-Tour führt quer durch Bonn Die Kirschbäume in Bonn stehen in voller Blüte Alles Wissenswerte zur Saison 2023 Die Kirschbäume in Bonn stehen in voller Blüte Brigitte Denkel: Die Schöpferin der Kirschblüte Serie "100 Köpfe: Wir sind Bonn" Brigitte Denkel: Die Schöpferin der Kirschblüte Nicht nur in der Bonner Altstadt und natürlich im fernen Japan mausert sich das Naturschauspiel der blühenden Kirschbäume zum Publikumsmagnet. Wer allerdings mit wachen Augen durchs Siebengebirge wandelt, entdeckt, wie jetzt GA-Fotograf Frank Homann, auch in Königswinter und Bad Honnef prachtvoll blühende Kirschbäume. Blühendes Fotomotiv in der Königswinterer Altstadt Sein Fundstück ist übrigens in der Königswinterer Altstadt – zwischen Rheinallee und Marktplatz – zu finden und gewiss noch für einige frühlingshafte Tage ein dankbares Fotomotiv.

(qm)